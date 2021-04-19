В Тюменской области снижается заболеваемость COVID-19

За сутки в Тюменской области зарегистрировали ещё 50 человек с подтверждённым коронавирусом, в том числе 1 ребёнок. По данным регионально оперштаба, больше 12% не имеют клинических проявлений заболевания. За весь период пандемии в регионе зарегистрированы 32 902 случая.

12 пациентов на сегодня остаются на ИВЛ, 4678 – под медицинским наблюдением. За минувшие сутки 74 человека выздоровели. О летальных исходах за этот период не сообщается.

Тюмень, Марина Дремова

Тюмень. Другие новости 19.04.21

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