Житель Ишима целый месяц незаметно для всех воровал батареи из санатория

Житель Ишима месяц воровал батареи из неработающего корпуса местного санатория, пока это не заметили его сотрудники. Они написали заявление в полицию и оценили ущерб – 240 тысяч рублей.

На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы. В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого, им оказался ранее судимый, 20-летний житель Ишимского района. Задержанный пояснил, что просто сорвал замки с дверей в помещение и в течение месяца вывозил на своем автомобиле чугунные радиаторы отопления. Всего злоумышленник похитил 48 радиаторов. Похищенное имущество подозреваемый сдал в пункт приема металлолома.

Следственным отделом МО МВД России «Ишимский» в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В настоящее время в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. За преступление ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УВД по Тюменской области.

Ишим, Елена Васильева

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