Тюменская область берёт в кредит 2 млрд – на покрытие дефицита

Департамент финансов Тюменской области откроет кредитную линию на 2 млрд рублей. Соответствующий аукцион объявило управление госзакупок.

«Бюджет Тюменской области утвержден с дефицитом. В связи с недостаточным объемом доходов на 2021 год запланировано привлечение заимствований в виде кредитов от кредитных организаций. Метод кредитования в виде кредитной линии позволяет привлекать средства частями, с учетом фактического исполнения областного бюджета», – прокомментировали в департаменте по общественным связям изданию «Тюменская область сегодня».

Победитель откроет региону кредитную линию на год с лимитом задолженности в размере 2 млрд рублей, выборка будет производиться частями по решению заёмщика. Согласно документам, Тюменская область готова заплатить за обслуживание кредита более 360 млн рублей. А размер ставки составит 6% годовых. Дефицит бюджета Тюменской области в 2021 году составит 32 млрд рублей, или 21,6 процента от доходов бюджета.

Тюмень, Марина Дремова

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