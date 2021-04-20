Почти 4 сотни тюменцев пострадали от укусов клещей

В новом весеннем сезоне 399 жителей Тюмени уже обратились в медучреждения по поводу укусов клещей. Данный показатель на 175 больше, чем за тот же период прошлого года, сообщает Роспотребнадзор. В том числе за помощью обратились 116 детей до 14 лет.

На текущий момент эпизоды с нападением клещей зарегистрированы в Тюмени, Заводоуковске, Ишиме, Исетском, Нижнетавдинском, Ярковском районах. Случаев заражения инфекциями, передающимися клещами, пока не зарегистрировано.

Медики обращают внимание всех, кого укусил клещ, на необходимость незамедлительно обратиться в больницу или поликлинику. Всем пострадавшим (не привитым против КВЭ) назначается экстренная профилактика противоклещевым иммуноглобулином. Снятых клещей рекомендуется исследовать на наличие возбудителей инфекционных болезней в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области и Тюменском НИИ краевой инфекционной патологии Роспотребнадзора. С начала 2021 года против клещевого энцефалита в области привито 27 тыс. 309 человек.

Тюмень, Марина Дремова

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