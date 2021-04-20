В Тюменском районе ФСБ «накрыла» нарколабораторию

В Тюменском районе выявлена и пресечена деятельность нарколаборатории. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФСБ по Тюменской области, в ходе спецоперации сотрудники службы изъяли более 2,5 кг мефедрона, а также оборудование и реагенты, предназначенные для производства наркотических средств.

Предположительно, мефедрон изготавливался для сбыта в Тюменской области через закладки. Организаторов задержали и заключили под стражу. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК России. Их обвиняют в организации лаборатории по производству синтетических наркотических средств в особо крупном размере.

Тюмень, Марина Дремова

Тюмень. Другие новости 20.04.21

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