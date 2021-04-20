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Вторник, 20 апреля 2021, 14:39 мск

Новости Тюмень

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

Жительнице Ишима грозит до 15 лет тюрьмы за убийство знакомого

В Ишиме обычная вечерника закончилась поножовщиной. В ходе незначительного конфликта, который произошёл за столом 19 февраля, неоднократно судимая девушка схватилась за нож и нанесла знакомому три удара в область бедра. Молодой человек 1975 года рождения скончался на месте. Как сообщает СКР по Тюменской области, расследование уголовного дела завершено и 33-х летняя фигурантка может отправиться в колонию на срок до 15 лет.

В ближайшее время ей предъявят обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Тюмень, Марина Дремова

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