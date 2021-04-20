Тюмень «снижается», но медленно: 49 человек заразились коронавирусом за сутки

Небольшое снижение количества заражённых COVID-19 зарегистрировал оперативный штаб Тюменской области. За последние сутки в регионе выявлено 49 человек, подхвативших ковид, в том числе 1 ребёнок. О летальных исходах за сутки не сообщается.

71 житель Тюменской области выписан за последние 24 часа после лечения. Всего за весь период пандемии от болезни оправились 32 тыс. 973 человека, сообщает региональный оперштаб.

К ИВЛ подключены девять пациентов. 4 771 человек остается под медицинским наблюдением, 644 – на перевахтовке.

Тюмень, Марина Дремова

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