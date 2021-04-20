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Вторник, 20 апреля 2021, 14:39 мск

Новости Тюмень

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

В Тюмени у школы обнаружен труп

На окраине Тюмени в районе Антипино прямо со школой утром 20 апреля обнаружен мужчина, который не подавал признаков жизни. К месту обнаружения по сигналу, который поступил в 10:23, съехались оперативные службы: следственный комитет и полиция. Врачи, прибывшие на скорой, констатировали смерть.

На месте сейчас работают следователи. Предположительные причины и обстоятельства смерти выясняются.

Тюмень, Марина Дремова

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