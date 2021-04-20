В Тюмени горят леса – среди поджигателей главы поселений

пожароопасный сезон в Тюмени вступает в активную фазу. Уже зарегистрирован 21 лесной пожар на площади более 600 гектаров. Такие данные озвучил сегодня директор департамента лесного комплекса Тюменской области Леонид Остроумов на пресс-конференции.

«За аналогичный период прошлого года в регионе было 14 лесных пожаров на площади 244,9 гектар. В первые сутки ликвидирован 81% пожаров», – сказал Остроумов. Много лет главной причиной огня остаётся действие человека, из общей статистики пожаров таких – 90%.

Как сообщают в региональном МЧС, восемь виновников уже установлены. Двое из поджигателей относятся к должностным лицам – главам поселений и администраций, но их имена не называют. «Это люди, простые граждане, которые поджигали, чтобы вокруг их земельного участка было чисто, но не смогли совладать с огнем. Они не видели тех последствий, которые могут принести. Это простые люди, которые имели благой смысл в своих действиях», – цитирует заместителя руководителя МЧС по Тюменской области Сергея Зиневича 72.RU

Тюмень, Марина Дремова

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