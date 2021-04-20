Серьёзное ДТП у администрации Тюмени: пять человек пострадали

Серьёзные повреждения транспорта, пятеро пострадавших, снесённый знак – итоги ДТП, которое случилось 20 апреля в центре Тюмени. На пересечении улиц Герцена и Первомайская столкнулись автомобили KIA и «УАЗ».

На место инцидента прибыли сотрудники ГИБДД и две машины скорой помощи. Двое мужчин получили тяжелые травмы, также пострадали трое несовершеннолетних – все они пассажиры УАЗа. 14-летний подросток и двое мальчиков семи лет получили медпомощь.

По предварительной информации, 63-летняя водитель KIA стояла на светофоре, а затем выехала на встречную полосу и столкнулась с внедорожником. От удара «УАЗ» отбросило на тротуар, где стояли люди в ожидании зеленого сигнала светофора», – рассказали в местном ГИБДД. Машина снесла знак пешеходного перехода. Обстоятельства ДТП выясняются, движение на участке было перекрыто.

Тюмень, Марина Дремова

Тюмень. Другие новости 20.04.21

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