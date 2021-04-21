В Тюмень из ОАЭ вернулись первые после пандемийной паузы отпускники

В Тюмень врнулись первые после пандемийной паузы отпускники – в аэропорту Рощино приземлился рейс из ОАЭ. 182 человека улетали в Шарджу 13 апреля первым рейсом, который открыл международное сообщение напрямую из Тюмени после введенных год назад ковидных ограничений.

«Для всех служб аэропорта Рощино принятие первого международного рейса после снятия ограничений – событие радостное. Главное в нашей работе – найти общий язык с пассажирами. Люди устают после долгих перелетов, а тут мы – таможня с вопросами. Работа уже отлажена, не первый год встречаем международные рейсы, служба аэропорта Рощино предоставляет нам список пассажиров, которые прилетают, мы можем их проверить до прилета», – рассказал начальник таможенного поста аэропорта Рощино Александр Шатров «Тюменской линии»

Вернувшиеся туристы остались довольны отпуском, хотя там тоже пришлось соблюдать карантинные меры и сдавать тесты на коронавирус. «Мы побывали в разных странах, есть с чем сравнить меры против распространения коронавируса. Думаю, что Дубаи и Шарджа приняли хорошие меры: проводятся тесты, в отелях персонал хорошо работает, санитайзеры. Все те же меры, что у нас», – поделились в беседе с «Тюменской линией» путешественники Сергей и Анна Толстых. Бесплатные тесты ПЦР у россиян в ОАЭ взяли сразу по прилёту, и это не занимало много времени. Аналогичную процедуру путешественники должны пройти и на родине. Все вернувшиеся из-за границы россияне должны сдать анализ на коронавирус, согласно требованиям Роспотребнадзора, в течение 5-ти календарных дней и загрузить результаты на Госуслуги.

Тюмень, Марина Дремова

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