Житель Тюмени украл из магазина духи и пропил их

В Тюмени полиция задержала подозреваемого в краже парфюма из местного магазина.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УВД по Тюменской области, накануне в полицию Тюмени поступило сообщение о краже парфюма от представителя магазина крупной торговой сети. Сумма ущерба составила около 5 тысяч рублей. Выехавшие на место преступления полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения из магазина. Составив ориентировку, сотрудники оперативно-сыскного отделения задержали подозреваемого.

Им оказался ранее неоднократно судимый 41-летний местный житель. Мужчина признался, что успел сбыть украденный товар, а деньги потратил на алкоголь и продукты питания.

В настоящее время отделом дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Тюмень, Елена Васильева

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