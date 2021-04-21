В Тюмени подтвержден 51 новый случай ковида

51 новый случай коронавирусной инфекции нового типа подтвержден за минувшие стуки в Тюменской области. Как сообщает областной оперативный штаб, всего за пандемию положительные тесты получили 34 тысячи 691 человек.

Из общего числа новых выявленных случаев – 2 ребенка.

12 пациентов, госпитализированных в больницы региона, самостоятельно дышать не могут и подключены к ИВЛ. 4835 человек остается под медицинским наблюдением,

644 человека находятся на перевахтовке.

Несмотря на усилия врачей, за минувшие сутки скончались пять человек:

женщина, 79 лет от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусно-бактериальной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза;

мужчина, 70 лет от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной интерстициальной вирусной пневмонии и хронических заболеваний;

женщина, 94 лет от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусно-бактериальной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза;

мужчина, 74 лет от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней вирусной полисегментарной пневмонии и хронических заболеваний;

женщина, 81 года от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии с присоединением бактериального компонента и хронических заболеваний.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 446 пациентов с коронавирусом.

Тюмень, Елена Васильева

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