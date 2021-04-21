Тюменец убил собутыльника и спрятал тело в огороде

В Тюменской области расследуется убийство: 53-летний житель Ялуторовска 16 апреля принимал у себя в гостях в частном доме знакомого 62-х лет. Они распивали спиртное. В процессе застолья между мужчинами возник небольшой спор, в результате которого хозяин дома схватил нож и нанес им один удар в область сердца потерпевшему. От полученного ранения мужчина скончался на месте. После содеянного злоумышленник спрятал тело у себя в огороде, прикрыв его вещами и, продолжил распивать спиртное, сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СУ СК РФ по Тюменской области.

19 апреля 2021 года в правоохранительные органы обратилась дочь потерпевшего с заявлением о его безвестном исчезновении, поскольку тот перестал выходить на связь. В кратчайшие сроки преступление было раскрыто.

Вину в инкриминируемом преступлении мужчина признал полностью. Он рассказал следователю СКР о произошедшем, указав место, где было спрятано тело.

В настоящее время ему предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела по статье «Убийство» продолжается.

Тюмень, Елена Васильева

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