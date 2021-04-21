Богач, бедняк: тюменские законодатели отчитались о доходах за 2020 год, у большинства они выросли

Согласно декларациям о доходах депутатов Тюменской областной думы, 2020-й – год пандемии многим принёс неплохую прибыль. За прошлый год, согласно документам, доходы выросли у 34 из 48 законодателей. Мы коротко изучили «уровень жизни» тюменских законодателей.

Хоть и «обеднел», но самым богатым в региональном парламенте остаётся Дмитрий Горицкий – председатель комитета по бюджету, налогам и финансам, партия «Единая Россия». За пандемийный год он задекларировал 849,94 млн. рублей. И это почти на 293 миллиона меньше, чем в 2019 году. Никакого нового дорогостоящего имущества депутат не указал.

С большим отрывом в списке состоятельных депутатов значится Богдан Богославец – соратник Горицкого по партии. Он заработал 133,2 млн. рублей, но при этом пополнился список недвижимости. В собственности депутата – 70 земельных участков, четыре жилых дома общей площадью 958 кв. м., квартира 77 метров, несколько нежилых помещений и зданий, часть многоквартирного дома, газопровод, железнодорожные тупики, пути, асфальто-бетонный завод. Законодательную деятельность Богославец совмещает с бизнесом – является руководителем нескольких компаний разного рода профессиональной направленности.

Третьим по уровню доходов, согласно декларации, стал зампредседателя думы, лидер фракции «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Владимир Пискайкин. Он заработал менее 100 млн. рублей – 96,9. Парламентарий является учредителем нескольких десятков компаний. У главного справедливороса – четыре земельных участка, пять квартир, в том числе две – в Германии, и доля – в квартире в Болгарии.

Есть и те, чьи доходы в год пандемии упали, как у большинства россиян. Самым «несостоятельным» депутатом оказался член КПРФ Юрий Юхневич, его доход составил 363,6 тыс. рублей, он владеет также третью квартиры площадью 55,4 кв. м., а также ВАЗ – 20074 и ВАЗ – 20053. Весьма скромный доход указал и Алексей Аносов, который владеет лишь земельным участком в 501 кв. м. и автомобилем Subaru Forester. Тройку аутсайдеров замыкает единоросс Сергей Романов. За прошлый год он заработал всего лишь 1,3 млн. рублей дохода. При этом в пандемийный год его доходы выросли – в 2019-м он задекларировал всего 869 тыс. рублей.

Тюмень, Марина Дремова

Тюмень. Другие новости 21.04.21

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