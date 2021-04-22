Тюменцы дождались возвращения рейсов «Аэрофлота» в Москву

«Аэрофлот» возвращается на маршрут Тюмень – Москва – Тюмень. Рейсы будут ежедневными, начиная с 1 мая, подтвердили информацию в аэропорту Рощино. Из Тюмени рейс в Москву будет отправляться в 7:25 утра. Нововведение уже отражено на сайте Рощино, билеты доступны для бронирования и покупки.

Компания прекратила полёты в Москву в 2021 году, что вызвало массовое недовольство тюменцев и жителей области. Об этом писали в соцсетях и даже напрямую обращались к губернатору области. Билеты «Аэрофлота» были вполне доступны, а у других компаний резко подорожали. Позже власти достигли соглашения с авиакомпанией о возвращении в Тюмень, но на другие направления. Точнее – на чартерные рейсы, которые формируются с помощью турагентов.

Тюмень, Марина Дремова

Тюмень. Другие новости 22.04.21

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