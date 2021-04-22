Главбух Дома культуры похитила более 27 млн. рублей

Главный бухгалтер районного центра культуры и досуга города Заводоуковска смогла похитить более 27 млн. рублей. Суд признал её виновной и дал 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, с неё уже взыскали в пользу центра культуры более 25 млн. рублей в счет возмещения причиненного ущерба, сообщается на сайте тюменской областной прокуратуры.

Ещё в ноябре 2019 года в ходе внеплановой проверки комитета по культуре Заводоуковской администрации, в учреждении были выявлены нарушения в части оплаты труда.

Следствие установило, что подсудимая представляла в банк липовые реестры на зачисление зарплаты, завышала себе зарплату. Кроме того, включала в списки свою родственницу, которая в учреждении никогда не работала и сына, который работа только летом. А поступившими на их карты и счета деньгами она распоряжалась самостоятельно. Таким образом, с января 2012 года по ноябрь 2019 года, женщина «заработала» более 27 млн. рублей.

Осужденная была взята под стражу в зале суда и скоро отправится в специализированное учреждение.

Тюмень, Марина Дремова

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