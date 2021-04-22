В Тюмени – ещё 3 жертвы коронавируса, заразились – 50

В Тюмени снова зафиксированы жертвы коронавирусной инфекции. 3 человека скончались в Тюменской области за минувшие сутки. За тот же период оперативный штаб зафиксировал 50 новых случаев заражения COVID-19.

65 человек за сутки выписаны из лечебных учреждений Тюменской области в связи с выздоровлением. По данным оперштаба, у 13 процентов заразившихся болезнь протекает бессимптомно.

Тюмень, Марина Дремова

Тюмень. Другие новости 22.04.21

Главбух Дома культуры похитила более 27 млн. рублей. / Тюменцы дождались возвращения рейсов «Аэрофлота» в Москву. / В Тюмени прошел «митинг полицейских». Есть задержанные (ФОТО). Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»