Жители Тобольска задыхаются от смога

Тобольск 22 апреля накрыл густой смог. Виной всему – пожары в окрестностях и разносящий их дым ветер. В областном департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности ситуацию назвали крайне неблагоприятной, но заверили, что угрозы жителям Тобольска и городу нет, – пишет Вслух.ру.

Накануне противопожарным формированиям с немалыми усилиями удалось защитить от огня населенные пункты Булашово и Нижнерепино в Тобольском муниципалитете, и деревню Казанка в Ишимском районе.

Жители областного центра сегодня тоже жалуются на дым, который идёт со стороны Тобольского тракта. Эту часть и решили проверить сотрудники госпожнадзора. Они с рейдом побывали в деревне Ембаево, дачном посёлке «Калинка» и Каскаре. Нарушений инстпекторы не выявили, но дым стелится во всех населённых пунктах. По словам пожарных, горят поля с сухой травой в сторону Янтыка. Всего за сутки в Тюменской области зафиксировано 32 ландшафтных пожара.

В Тюменской области с 15 апреля действует особый противопожарный режим. Горожанам запретили посещение лесов, разведение открытого огня на дачных и приусадебных участках.

Тюмень, Марина Дремова

Тюмень. Другие новости 22.04.21

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