Тюменские таможенники пресекли пересылку в Казахстан военной техники

В Тюмени через интернет продали военную ранцевую радиостанцию и почтой пытались переправить её в Казахстан. Остановили незаконную «посылку» и задержали отправителя сотрудники Тюменской таможни совместно с представителями военной контрразведки, сообщает сайт Уральской таможни. Радиостанции данного типа выпускались с 1967 по 1986 год и предназначались для двустороннего обмена информацией на низких радиочастотных диапазонах, техника запрещена к вывозу за пределы страны.

Объявление о продаже военной ранцевой радиостанции «Р-105М» «Парус» с комплектующими частями и усилителем мощности «УМ-2» было размещено на популярном сервисе в интернете. Для доставки покупателю в Казахстан продавец воспользовался услугами российской почтовой службы.

«Экспертиза подтвердила, что товар включен в перечень изделий номенклатуры начальника Главного управления связи Вооруженных Сил Российской Федерации, и относится к военной технике связи. Более того, радиостанции подобного типа сегодня находятся на вооружении, актуальны в применении и запрещены к перемещению через государственную границу РФ», поясняют в ведомстве.

«Отправителю» грозит уголовное дело по статье с максимальным сроком лишения свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Тюмень, новый День, Марина Дремова

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