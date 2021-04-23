В Тюмени местный водоканал передал долги своих клиентов коллекторам

Жители Тюменского района Лесобаза стали получать уведомления от некоего ООО «Правовой центр «Ода» с требованием оплатить долги. Об этом горожане написали в профильной группе в ВК, где бурно обсуждался вопрос о том, что «Ода», видимо, является очередной из мошеннических контор. Однако позже выяснилось, что «Ода» – коллекторское агентство, с которым заключил договор уступки прав «Росводоканал-Тюмень», являющийся поставщиком услуг по водоснабжению. Через коллекторов ресурсоснабжающая компания пытается взыскать долги потребителей. В группе пишут, что коллекторы выставили требование даже на уплату долга в 8 рублей.

РИА «Новый День» сделало соответствующий запрос в пресс-службу «Росводоканал-Тюмень» и выяснило следующее. Компания, действительно» передала всю клиентскую базу коллекторскому агентству, и речь идёт о «допандемийных» долгах.

«Это привычная практика для ресурсников. Формируя бизнес-план, мы рассчитываем на поступления от потребителей. У нас обширная инвестиционная программа: реконструкция сетей, очистка стоков, систем водоотведения. Для нас очень важно, чтобы с нами рассчитались. Сейчас то, что рассылает «Ода» – это долги допандемийного года. В 2020 году претензионная работа не велась», – пояснили «Новому Дню» в пресс-службе водоканала.

В «Росводоканал-Тюмень» уточняют, что в руки коллекторов попали и долги, существенно более 8 рублей. Принимая во внимание человеческий фактор, в водоканале готовы разбираться с каждым конкретным случаем, добавили в пресс-службе.

Тюмень, Марина Дремова

Тюмень. Другие новости 22.04.21

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