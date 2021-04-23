В Тюменской области выявлено 52 новых случая ковида

52 новых случая коронавирусной инфекции, в том числе у четверых детей выявили в Тюменской области за сутки. За тот же период с инфекцией и её последствиями не справились двое: женщины 78 и 83 лет. Всего с начала пандемии инфекция подтвердилась у 34 тыс 793 жителей Тюменской области .

За сутки выписан из учреждений здравоохранения 61 человек, за весь период – 33 тыс 167.

На аппаратах ИВЛ – 12 пациентов, 4 тыс 862 человека остаются под медицинским наблюдением, 644 человека – на перевахтовке.

Тюмень, Марина Дремова

Тюмень. Другие новости 23.04.21

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