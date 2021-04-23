Полпред Якушев в Тюмени: поздравления нейрохирургам и комментарии к посланию президента

Полпред президента Владимир Якушев провёл сегодняшний день в Тюмени. Утром вместе с губернатором Александром Моором он посетил торжественное мероприятие в честь 10-летия со дня открытия центра нейрохирургии. «Здесь работают настоящие фанаты своего дела. Каждый день хирурги центра дарят шанс на нормальную, полноценную, счастливую жизнь десяткам пациентов, зачастую с тяжелейшими заболеваниями», – написал на своей странице в соцсетях губернатор Тюменской области.

На пресс-конференции во второй половине дня Якушев говорил о науке, инфрастуктурных проектах, жилищном строительстве. Как сказано в официальных источниках, полпред комментировал послание президента РФ, отвечая на вопросы журналистов.

Тюмень вошла в число пилотных проектов новой программы по стимулированию жилищного строительства, так как регион отвечает необходимым критериям. Ранее в своем послании Федеральному собранию Владимир Путин перечислил регионы, в которых реализуют новую меру поддержки. Уделил полпред время и вопросу строительства Северного широтного хода, о котором говорил президент и который является важным с точки зрения экономики проектом для все области.

Ещё одной темой стала научная деятельность. Тюменская область получит более триллиона рублей на научные исследования до 2024 года из федерального бюджета. Владимир Якушев уверен, что сегодняшняя наука должна иметь прикладной характер. Чтобы изобретения ученых были востребованы нашей промышленностью, чтобы их патентовали и запускали в серийное производство. Сейчас процент таких разработок весьма невысок. А ученые нередко занимаются наукой ради науки.

«Если изобретение не нужно в реальной экономике, стоит задуматься о целесообразности государственных инвестиций. Частные деньги заинтересованных лиц – другое дело. Наука должна иметь конкретного заказчика», – отметил Якушев.

Автомобилисты Тюмени отметили приезд полпреда в пробках, о чём писали в пабликах и соцсетях. Большое скопления патрульных машин и сотрудников ДПС, а также перекрытые дороги затрудняли движение на городских магистралях в пятницу, – пишут тюменцы в соцсетях.

Тюмень, Марина Дремова

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