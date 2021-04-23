И всё в один день: в Тюмени продлили режим ограничений на фоне путинских майских каникул

Тюменцы сегодня узнали сразу 2 новости и решают, какая из них хорошая. В области продлили режим ограничений до 23 мая – решение принято на заседании оперативного штаба. Как сообщил губернатор Александр Моор, оснований для снятия ограничений нет.

«За последние несколько недель тенденции к дальнейшему снижению заболеваемости нет. Поэтому не вижу оснований для снятия ограничений. Впереди – период возвращения наших земляков из-за рубежа, в первую очередь – из Турции, где развивается очень агрессивный штамм COVID-19. Поэтому майские праздники нужно пережить в условиях ограничений», – отметил губернатор.

При этом, сегодня же стало известно о том, что президент РФ Владимир Путин объявил выходными днями период 1- 10 мая. На первомайские праздники горожане традиционно планируют активный отдых и посещение развлекательных мероприятий, торговых центров. Теперь так проводить время можно целых 10 дней и вряд ли тюменцы проведут их в режиме дистанцирования, тем более, что синоптики обещают потепление, что означает и активные выезды на природу, и прогулки по городу с посещением ТЦ и точек общепита, а также детских досуговых центров и т.д.

Тюмень, Марина Дремова

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