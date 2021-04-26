В Тюмени из-за опасного предмета эвакуировали психбольницу

Утром 26 апреля сотрудники оперативных служб по сигналу прибыли в тюменский психоневрологический диспансер на Червишевском тракте. Поступил сигнал о подозрительном предмете в здании больницы.

«Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии выполняли задачи по обеспечению общественного порядка, а также оказали содействие в эвакуации граждан, – прокомментировали ситуацию в пресс-службе ведомства.

Медицинское учреждение сразу оцепили, не место прибыли также сотрудники МЧС и скорой помощи. Как подтвердили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, в результате проверки информация об опасном предмете не подтвердилась.

Накануне, 25 апреля в Тюмени эвакуировали посетителей трёх гипермаркетов, расположенных в ТРЦ «Кристалл». Аналогичный сигнал «о минировании» поступил на пульт оперативных служб. На место выехали сотрудники Росгвардии, полиции и МЧС. В результате проверки информация не подтвердилась.

Тюмень, Марина Дремова

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