Тюменский участковый обнаружил тело – возможно, это политолог и член общественной палаты Шуклин

Сотрудники СКР по Тюменской области проверяют обстоятельства смерти молодого мужчины. Сообщается, что тело 36-летнего тюменца в своей квартире на улице Избышева обнаружил участковый. Пока известно только об отсутствии следов насильственной смерти.

«В ходе осмотра места происшествия следователь внешних признаков насильственной смерти на теле мужчины не обнаружил, для установления точной причины смерти назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего», – говорится в официальном сообщении СКР по Тюменской области

Личность мужчины следователи не раскрыли. Но поскольку установлен возраст, в тюменских СМИ высказывается предположение, что речь идёт об Андрее Шуклине. О смерти политолога и члена Общественной палаты стало известно накануне. О причинах молодого мужчины ничего не известно, но сообщается, что 24.04 он участвовал в субботнике и на здоровье не жаловался. По результатам доследственной проверки в СКР примут процессуальное решение.

Тюмень, Марина Дремова

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