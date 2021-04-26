В Тюменской области две женщины скончались от ковида

В Тюменской области две женщины 43 и 67 лет скончались из-за коронавируса за сутки. За весь период пандемии в Тюменской области зарегистрировано 457 летальных исходов.

За сутки инфекцией заразились ещё 51 человек, в том числе шестеро детей. Всего с начала пандемии в Тюменской области – 34 тыс. 948 заболевания COVID-19.

К ИВЛ подключены 12 пациентов. Под медицинским наблюдением остаются 5 тыс. 8 человек. 644 – на перевахтовке, сообщает региональный оперштаб.

Тюмень, Марина Дремова

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