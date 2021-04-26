Многодетная тюменка выиграла в лотерею дом

Жительница Тюмени купила на почте лотерейный билет и только через две недели об этом вспомнила. Билет оказался выигрышным, и это стало для неё полной неожиданностью. Выигрышем оказался загородный дом. Победительница работает ветеринарным санитаром и воспитывает троих детей.

«Я забыла про этот билет, а мама участвует в лотереях регулярно, и она напомнила, что пора бы проверить результаты тиража. Когда я увидела выигрыш, подумала, показалось. Перезагрузила сайт, а там и правда приз», – цитирует Ульяну Пушкарскую vsluh.ru

Свой выигрыша Ульяна оформила деньгами. На выигрышный билет она потратила 600 рублей, а стала обладательницей 600 000. Как призналась победительница, деньги она потратит на процедуры красоты ремонт собственного дома.

Тюмень, Марина Дремова

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