Тюменцы голосуют за лучшие городские проекты благоустройства

В Тюмени стартовало голосование за лучший проект дизайна благоустройства пяти городских территорий. В каждой локации представлено по 2 проекта. За первые часы работы портала 72.gorodsreda.ru проголосовали около 600 тюменцев. Проекты в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» будут реализовывать в 2022 году.

В числе территорий, которые предполагается преобразить, указаны: сквер Пограничников, зона по улице 70 лет Октября, общественное пространство в районе ул. Малышева, 22-24, сквер «Юристов» и озелененная территория по ул. Линейная, 15-17.

Голосовать можно до 30 мая, затем будет определён список проектов, которые украсят город в следующем году.

Тюмень, Марина Дремова

Тюмень. Другие новости 26.04.21

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