В Тюменской области «чёрные лесорубы» нанесли ущерб почти на 27 млн, материалы переданы в полицию

В Нижнетавдинском районе Тюменской области обнаружен факт незаконной вырубки леса, ущерб составил почти 27 млн. рублей, сообщается на сайте департамента лесного комплекса. Следы деятельности «черных лесорубов» нашли участники совместного рейда государственной лесной инспекции и полиции. У граждан, которые вырубали лес, не оказалось соответствующих разрешительных документов.

Все материалы, где зафиксированы факты преступления, переданы в правоохранительные органы для привлечения виновных лиц к ответственности, ведется расследование. К лесорубам применят меры уголовной ответственности в соответствии со ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Максимальное наказание по ней подразумевает лишение свободы на срок до семи лет со штрафом до 500 тысяч рублей. Кроме того, виновники должны будут в полном объёме возместить ущерб, нанесённый природе в размере 26 678 155 рублей.

Тюмень, Марина Дремова

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