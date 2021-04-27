Тюменские больницы озвучили график работы на майских

Медучреждения Тюменской области озвучили график работы на первую декаду мая 2021 года. Напомним, президент Путин расширил майские каникулы и объявил нерабочими днями с сохранением зарплаты период 4-7 мая.

В государственных медучреждениях Тюменской области 30 апреля и 8 мая будут укороченные рабочие дни – работать медперсонал, оказыющий амбулаторную помощь, будет на час меньше. 4-7 мая больницы и поликилиники работают в штатном режиме.

В праздничные дни – в соответствии с утвержденным графиком.

1 и 9 мая прием пациентов будет осуществляться дежурными врачами с 9 утра до 16 часов дня, также будут работать перевязочные, процедурные и прививочные кабинеты.

2, 3 и 10 мая прием пациентов будет осуществляться дежурными врачами с 9 утра до 16 часов дня, также будут работать перевязочные, процедурные и прививочные кабинеты, диагностические службы, будут принимать и «узкие» специалисты.

Тюмень, Елена Васильева

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