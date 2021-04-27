В детских садах Тюмени на майские каникулы вводится ограниченный режим

Дошкольные учреждения Тюменской области с 4 мая переходят на ограниченный режим работы. Напомним, президент РФ объявил о нерабочих днях с 1 по 10 мая.

С 1 по 3 мая детские сады работать не будут, а с 4 по 7 мая во время внезапных каникул учреждения будут работать также, как в период коронавирусных ограничений: детей будут принимать в ограниченном режиме. То есть в группы будут принимать детей, чьих родителей не отпустили с работы. Подтверждать свою занятость в указанный период родителям не потребуется.

«В детских садах города будут организованы дежурные группы. Они необходимы для людей, которые не уходят на выходные с 4 по 7 мая. Никаких дополнительных справок с работы не требуется для предоставления в детсады. Достаточно лишь оповестить воспитателя», – прокомментировали в департаменте образования.

В Тюмени продлён режим ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции до 23 мая. Праздничный парад на День Победы 9 мая отменён.

Тюмень, Марина Дремова

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