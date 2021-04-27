В Тюмени за сутки выявлено 45 новых случаев ковида

За последние сутки в Тюменской области скончались три человека с диагнозом коронавирус в анамнезе. С начала пандемии число жертв в регионе достигло уже 460 человек, сообщает портал стопкоронавирус.рф.

За сутки в области зарегистрировано ещё 45 новых случаев заболевания COVID-19. 12,9% не имели клинических проявлений болезни. Выписаны из больниц за сутки 42 человека, госпитализированных ранее с ковидом.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано около 35 тысяч случаев заражения, выздоровели – 33,3 тысячи человек.

Тюмень, Марина Дремова

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