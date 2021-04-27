Жительница Тюмени в порыве гнева убила ножом щенка

Прокуратура Ленинского округа Тюмени обвинила женщину по статье «Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель», сообщается на сайте ведомства.

Случай попал в социальные сети и мессенджеры и вызвал бурную негативную реакцию тюменцев. «героиню» скандала было заведено дело. Как подтвердило следствие, днем 7 марта 2021 года женщина в состоянии опьянения поругалась со своим сожителем. После этого она выместила свою злость на щенке: в подъезде дома по улице Харьковской, 60 обвиняемая нанесла собаке удар ножом в шею. Очевидцы вызвали волонтёров, щенка быстро доставили в клинику, но спасти его не удалось. Как следует из материалов уголовного дела, обвиняемая признала вину. Но это не освободит её от наказания.

В пресс-службе прокуратуры уточнили, что санкция ч. 1 ст. 245 УК РФ предусматривает следующие виды наказаний: штраф в размере до 80 тыс. рублей, обязательные работы на срок до 360 часов, исправительные работы на срок до 1 года, ограничение свободы на срок до 1 года или лишение свободы на срок до 3 лет.

Дело передано в Ленинский районный суд, который и примет решение о наказании.

Тюмень, Марина Дремова

Тюмень. Другие новости 27.04.21

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