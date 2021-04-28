Тюменские школьники не будут учиться с 1 по 10 мая, но это касается не всех

Тюменские школьники не будут учиться с 1 по 10 мая, но это касается не всех. Об этом заявили в департаменте образования Тюмени. Учащиеся выпускных классов – девятых и одиннадцатых – будут готовиться к экзаменам и ходить на консультации. Придётся «подтянуться» и тем, у кого есть двойки и пропуски – им тоже придётся ходить в школу.

Напомним, президент Путин объявил длинные каникулы для всех россиян и в состав праздничных майских дней включил 4 рабочих дня – с 4 по 7 мая.

«С 1 по 10 мая школьники обучаться не будут на основании указа президента. Но для учеников 9-х, 11-х классов будут организованы консультации. Дети по желанию могут их посетить», – комментируют в тюменском департаменте.

Детские дошкольные учреждения будут работать в ограниченном режиме. В детских садах сейчас выясняют количество детей, родители которых будут работать. По итогам будут сформированы дежурные группы.

Тюмень, Марина Дремова

Тюмень. Другие новости 27.04.21

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