Цены на продукты в Тюменской области выросли на 3%. Потребители считают, что ещё больше

Тюменьстат сравнил цены на продовольственные товары в области в декабре 2020 и в конце марта 2021 года. Общий рост составил 3%. Цены на другие потребительские товары и услуги за тот же период подорожали в среднем на 1,9%. Этот показатель на две десятых меньше, чем общероссийский. Если точнее – непродовольственные товары, по подсчётам Тюменьстата, подорожали на 1,4%, услуги – на 0,7%. Самый быстрый рост эксперты заметили на муку, овощи – фрукты, бензин.

«Среди продуктов питания заметнее остальных подорожала мука (на 13,5%), плодоовощная продукция (на 7,3%), соль (на 3,8%), хлеб и хлебобулочные изделия (на 3,7%), мясо и птица (на 3,5%), чай (на 3,4%) и другие. Дизельное топливо подорожало на 2,6%, бензин – на 4,2%, – сообщили в ведомстве.

Сами тюменцы считают, что продукты и услуги подорожали значительно больше. В соцсетях часто обсуждают взлёт цен на муку, сахар, мясо и яйца. Последние подорожали почти на 100%. Если иметь ввиду традиционное предпасхальное подорожание, то оно, похоже, рекордное за последние годы.

Тюмень, Марина Дремова

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