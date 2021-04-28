В Тюменской области зафиксированы ещё 3 жертвы коронавируса

Число летальных исходов от COVID-19 в Тюменской области не снижается. За минувшие сутки скончались ещё три человека с диагнозом в анамнезе «коронавирусная инфекция», сообщает федеральный портал стопкоронавирус.рф. Таким образом, за весь период от инфекции в области скончались 463 человека.

За последние сутки вирус выявлен у 49 жителей Тюменской области, у 13,7% пациентов не выявлено клинических проявлений болезни.

43 пациента за тот же период выздоровели.

Всего с начала пандемии выписались с больничного свыше 33 тысяч человек, заболели – чуть более 35 тысяч тюменцев.

Тюмень, Марина Дремова

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