Весна началась энергично: в Тюменской области с 15 апреля выгорело почти 80 га леса

С начала пожароопасного сезона – 15 апреля – в Тюменской области произошло 73 лесных пожара. За неполные полмесяца площадь, пройденная огнём, составила 79,3 га.

Об этом 28 апреля сообщил на брифинге директор департамента лесного комплекса Тюменской области Леонид Остроумов. Число пожаров с середины апреля выросло в 1,8 раза, а площадь, пройденной огнем – в 187 раз.

По данным же департамента гражданской защиты, только за один день – 26 апреля – в области произошло 60 лесных и ландшафтных пожаров на площади 4000 га.

В вышеуказанном ведомстве также сообщили о проведённых исследованиях воздуха. В результате 156 исследований, превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ не выявлено. При этом жители Тюмени, Тобольска и других населённых пунктов регулярно жалуются на дым и запах гари.

Напомним, в Тюменской области действует особый противопожарный режим. Жителям запрещено посещать леса, сжигать траву и мусор на приусадебных участках. Шашлыки разрешено готовить на открытом огне или углях только в специально отведенных зонах, а также на территориях объектов общественного питания и более нигде.

Новый всплеск лесных пожаров ожидается в ммайск-путинские каникулы, которые продлятся в РФ с 1 по 10 мая включительно. Несмотря на все запреты, люди будут посещать леса для организации пикников6 а также будут жечь траву на приусадебных участках, что, как правило, приводит к новым лестным пожарам.

Тюмень, Марина Дремова

Тюмень. Другие новости 28.04.21

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