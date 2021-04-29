Тюменец 3,5 года воровал и продавал моторное масло – заработал 3,5 млн рублей

В Тюмени сотрудник склада три с половиной года воровал и успешно продавал канистры с моторным маслом.

Как сообщили в пресс-службе УВД по Тюменской области, 33-летний тюменец, находясь в должности помощника кладовщика крупной компании, занимающейся поставками смазочных материалов, умышленно присваивал вверенное ему имущество для дальнейшей реализации.

По версии следствия, мужчина на протяжении 3,5 лет похищал со склада канистры с моторным маслом и сбывал его на территории города Тюмени. Сумма причиненного ущерба компании составила свыше 3 миллионов 300 тысяч рублей.

По данному факту СЧ СУ УМВД России по городу Тюмени возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата в особо крупном размере». Санкция указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Тюмень, Елена Васильева

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