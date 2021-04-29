В Тюмени – 4 жертвы коронавируса за сутки

В Тюменской области выросло число летальных исходов от коронавирусной инфекции за сутки. Скончались 4 пациента, сообщает федеральный портал стопкоронавирус.рф. С начала периода в области погибли от инфекции и её последствий 467 человек.

За сутки коронавирус выявлен у 56 жителей Тюменской области, при этом у 13% не зафиксированы клинические проявления болезни. 53 человека за тот же период выписаны по состоянию здоровья. Всего с начала пандемии выписались с больничного около 33,5 тысяч жителей области, инфицированы – более 35 тысяч тюменцев.

Тюмень, Марина Дремова

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