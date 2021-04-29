Жителей тюменского общежития выселяют из единственного жилья на улицу. Чиновники: всё по закону

Жители тюменского общежития по адресу: ул. Станционная, 26а, скоро все как один станут бездомными. Людей, в основном пенсионеров, выбрасывают на улицу из жилья, которое они занимали по 20-30 лет. Накануне тюменцы должны были в колледже транспортных технологий встретиться с приставами. Но на встречу вместо них приехали чиновники. Они объяснили: да, все законно, да, все должны покинуть свое жилье. Тем более, что у всех на руках уже есть решения суда о выселении без предоставления чего-либо взамен.

Как сообщает корреспондент «Нового Дня» в числе будущих бомжей оказались бывшие работники колледжа транспортных технологий, а также те, кто когда-то работал на железной дороге. Практически у всех есть ордера, которые перестали быть документами после вступления в силу нового жилищного кодекса в 2005 году. Тогда жильё не переоформили, позже – отказывали в оформлении. Теперь колледжу, который когда-то ходатайствовал за предоставление комнат этим людям, потребовалось освободить общежитие, директор подал иски на выселение и суды выиграл. Как говорят жильцы Станционной, 26а, суды не принимали во внимание документы, предоставляемые ответчиками и «штамповали» одинаковые решения по каждой семье буквально за 10 минут.

«В 2005 году нас всех прокатили, закон был изменен. Мы остались без очереди и без жилья. Очередь ликвидировали, городу не передали. Зарплаты маленькие и ни один банк нас не пропускал (не давал ипотеку). Теперь в 2016 году я попыталась что – то сделать, встать на учет как нуждающаяся, и мне ответ отрицательный пришёл: нет, у вас пенсия выше, чем полагается», – рассказывает бывший работник колледжа Валентина Александровна.

В общежитии когда-то проживали 56 семей, теперь осталось 20. У большинства – это единственное жильё. То есть, выполняя решения суда, они должны выселиться на улицу.

«У дочери 5 детей. Нас тут живёт 8 человек. В двух комнатах. Нам тоже от железной дороги по ходатайству давали общежитие. Нам постоянную прописку не давали, мы не могли взять ипотеку», – рассказывает свою историю жительница общаги Людмила Пимнева.

– Вы пытались встать на очередь, как нуждающиеся в жилье? – уточняет корреспондент «Нового Дня».

– А кто нас поставит с временными прописками? Мне удалось в итоге прописку оформить, а у мужа и сына – нет, сын родился – отвечает Людмила Пимнева.

«Они мотивируют тем, что это специализированное жильё. Сначала по статусу мы были многоквартирным жилым домом. Потом – он оказался на балансе департамента имущественных отношений Тюменской области, переданным в оперативное управление колледжу. И везде пишется, что это специализированный фонд с 2003 года. Сейчас мы получили ответы, что в этот специализированный фонд вас поселили временно, а мы проживаем тут с 1992 года по ходатайству железной дороги», – говорит жительница Татьяна Камаева.

Скорее всего, статус жильцов изменился, когда МПС, на балансе которого было жилое здание, «превратилось» в РЖД в 2003 году. В 2005 году были внесены изменения в Жилищный кодекс, и документы на жильё – ордера и вовсе «обнулились».

«Мы тогда с ордерами пошли с просьбой оформить договор социального найма. Нам тогда отказали, так как это специализированное жильё. А его нельзя не приватизировать, не оформить в соцнайм. А в 2009 году мы подали в суд, потому, что моего сына не прописывали, и суд обязал заключить с нами договор социального найма и прописать сына к матери. А следующий суд сказал: как дали соцнайм, так и уберём», – рассказывает Татьяна Камаева.

Как говорят жители дома, куда только они не обращались: в суды и в прокуратуру, к депутатам и губернатору. Получали стандартные отписки: по действующему законодательству, вы не имеете право на жильё в специализированном фонде. Он предназначен для студентов и работников колледжа.

Александр Моор прислал письмо только в ответ на обращение к Путину. В документе обозначены аргументы. «Оказывается, в колледж поступило 59 детей-сирот. И чтобы их обеспечить жильём, вас надо выселить. Областная администрация должна им предоставить жильё, вот она и нашла выход. С детьми-то легче воевать!» – говорит Татьяна Камаева.

А что прокуратура?

«Раз прокуратура сама инициировала наше выселение, значит, суды принимают те решения, которые нужно прокуратуре. И на каждом суде, между прочим, сидит представитель прокуратуры, который якобы защищает наши права. Но прокуратура сразу занимает сторону колледжа и судье слова не дают сказать. У нас суды проходят по 15-20 минут. Видимо, решения уже заранее вынесены. Ходатайства, которые мы предоставляем, не принимаются судом. Мы предоставили 11 ходатайств, и ни одно не было принято. Это что такое? Документы от жильцов суд вообще не принимает», – жалуется Любовь Васильева.

«Апартаменты», за которые бьются жильцы, более, чем скромные и, по-хорошему, нуждаются в ремонте, сообщает корреспондент «Нового Дня». Комнаты небольшие, кухни нет вообще, туалет и душ на этаже – на всех. За 32 кв. метра тут платят «коммуналку» как за полноценную квартиру – 3,5 тысячи в месяц. Казалось бы, людей из этого «коммунального рая» нужно переселять в более комфортное и современное жильё? Но нет, чиновники пытаются забрать и это.

Последняя встреча с жильцами – это тоже ответ на их жалобы. Чиновники ещё раз объясняют про закон, суды и права на апелляции. А ещё ссылаются на некий список, в котором у жильцов в собственности указаны объекты недвижимости. На вопрос удивлённых людей – откуда такие сведения – начальник управления профессионального образования департамента образования Тюменской области отвечает, что его подготовили подчинённые. Якобы на основе предоставленных в суд сведений. У собравшихся возникает ещё десятки вопросов, но они остаются без ответа.

Почему и зачем вообще колледж подал в суд на жильцов?

– Мы руководствовались проверкой прокуратуры. Она вышла с инициативой, чтобы мы навели порядок в общежитии, т.е. установили законность проживания тех жильцов, которые не имеют к нам (колледжу) никакого отношения. Не состоят в трудовых отношениях и не являются студентами колледжа», – рассказывает директор ГАПОУ ТО «ТКТТС» Виктор Тамочкин.

– И вы подали иски в суд? – уточняет корреспондент РИА «Новый День».

– Это было сделано по линии департамента образования, это наш учредитель», – объясняет директор ГАПОУ ТО «ТКТТС» Виктор Тамочкин.

Его тут же дополняет Руслан Гуляев – представитель департамента образования: «Прокуратура обратилась и в адрес учреждения, и в адрес департамента с этим самым требованием. Пока не вступил в силу новый жилищный кодекс (в 2005 году), вселение происходило по разным основаниям, которые не соответствовали зачастую статусу: они не являлись ни работниками, ни студентами колледжа».

При этом чиновник утверждает, что к пенсионерам требований о выселении не выдвигается и лично он надеется на кассации, то есть оспаривание судебных решений о выселении. Но поданные иски отзывать никто не будет.

«Здесь надо подходить по-людски, это не вина людей. Ни одного жильца не было выселено на улицу, думаю и не будет. Для этого и дана была правовая оценка, мы обратились в суд, чтобы он разобрался – есть у человека права здесь проживать или нет. Я вас уверяю, многие лукавят и говорят, что у них нет жилья», – говорит Руслан Гуляев.

Депутат от местного отделения КПРФ, которого пригласили на встречу, считает, что вопрос можно решить в пользу граждан, при наличии желания и доброй воли.

«Это тема федеральная, в Москве даже есть движение, связанное с выселением людей из общежития. Я считаю ситуация неприемлемая. Жильё давал Советский Союз, а выселяет Российская Федерация. У нас социальное государство, права людей прописаны в Конституции, но она не соблюдается, – отмечает депутат Антон Чупрунов. – Добрая воля властей должна быть, прежде всего. Зачем прокуратура даёт представление колледж, что нужно людей выселять? В законе нет никаких требований на эту тему. Но мы же знаем, как всё в стране решается – Путин сказал – решения судов будут. Здесь нужна только волевая установка из центра. Я считаю, законодатели должны пересмотреть законодательство, прежде всего. А избиратели сейчас, перед выборами, должны сделать выводы: какая власть, какая партия принимает такие решения».

Итог встречи

Итог вчерашней встречи таков: чиновники выполнили миссию и «разъяснили» людям, что у них нет прав, жильцы общежития ушли к себе пока домой с чувством досады и бессилия.

Проблема общежитий – действительно не региональная. По всей стране люди лишились жилищных прав в начале нулевых. Сегодня они лишаются единственного жилья на законных основаниях. Возникает только один вопрос – кто и когда приведёт «законные основания» в соответствие с простыми, человеческими базовыми правами, которые всё ещё прописаны в Конституции.

«Да, мы живём по временным законам. Как нам сказали, у нас даже конституция – это рекомендованный закон. Мы в шоке. Оказывается конституция – это рекомендация. Мы живём в Советском Союзе, точнее в худшей его версии», – сказала в завершение нашей встречи Татьяна Камаева.

Тюмень, Марина Дремова

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