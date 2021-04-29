В Тюмени осложняется пожароопасная ситуация, на помощь призвали беспилотники Росгвардии

В Тюменской области с каждым днём фиксируется всё больше пожаров. За последние сутки зарегистрировали 48 лесных и ландшафтных возгораний на площади в 5000 га, сообщили в департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности региона. Сейчас более тысячи человек и 200 единиц техники задействовано на тушении 12 пожаров.

Накануне огонь вплотную подошёл к населённым пунктам: дачным обществам «Липовый остров» и «Русское поле». Пожарным удалось не допустить возгорание жилых домов. Ситуация осложняется погодой: долгое время в Тюмени нет осадков и дует сильный ветер.

На прошлой неделе на помощь соседям прибыли 50 сотрудников пожарной охраны Югры. Теперь помогать огнеборцам будут сотрудники Росгвардии с беспилотниками. С помощью летательных аппаратов специалисты будут отслеживать возникновение очагов, следить за обстановкой в лесных массивах, садоводческих обществах, на дачных участках. Данные будут передаваться в МЧС. Беспилотники Росгвардии позволяют вести контроль ситуации с высоты в несколько сотен метров днём и ночью в режиме реального времени. В случае обнаружения пожара информация передаётся оперативным группам МЧС, которые выезжают на место.

Напомним, в области действует особый противопожарный режим, тюменцам запрещено посещение лесов и разведение огня в лесных массивах и за пределами участков. Сотрудники МЧС просят тюменцев строго соблюдать все правила безопасности, особенно в период праздничных дней с 1 по 10 мая.

Тюмень, Марина Дремова

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