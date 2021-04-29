Тюменское УФАС раскрыло картельный сговор: 3 компании заплатят более 20 млн

Тюменская антимонопольная служба раскрыла картельный заговор. 3 IT-компании, участвуя в торгах, действовали по договорённости и манипулировали конечными суммами контракта в целях получения выгоды. В результате совокупный доход «партнёров» по сговору составил более 57 млн рублей. Организаторами закупок были Управление государственных закупок Тюменской области, МКУ «Муниципальные закупки города Тюмени.

Как установила ФАС, компании нарушили пункт 2 части 1 статьи 11 Федерального закона «О защите конкуренции». Указанные лица в период с 2018 по 2020 года приняли участие в 27 закупках, – рассказали в антимонопольной службе.

Теперь компании заплатят крупные штрафы: ООО «Арсенал Партнер» – более 15 млн рублей, ООО «Принтер» – 6,5 млн рублей, ООО «Телесиб» – 100 тыс. рублей.

Кроме того, материалы дела направлены в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье 178 УК РФ «Ограничение конкуренции».

Тюмень, Марина Дремова

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