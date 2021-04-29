Тюмень «лидирует» по фальшивкам: подделок в обороте стало больше на 12%

74 фальшивых денежных купюры изъяли из обращения во всей Тюменской области только за первый квартал 2021 года, сообщает областное отделение Банка России. Общая сумма подделок – 221 тыс рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в обороте нашли на 12% фальшивых денег больше. Больше всего «липовых» денег выявили в Тюменской области – 55 штук. В ХМАО – 15 штук, на Ямале – 4, сообщили в пресс-службе ведомства.

Правда, теперь фальшивомонетчики отдают предпочтение не пятитысячным купюрам, как в прошлом году, а тысячным. «Это говорит о том, что кассиры розничных торговых предприятий уделяют меньше внимания проверке подлинности банкнот этого номинала, сосредотачиваясь на пятитысячных купюрах», – прокомментировали в банке.

Тюмень, Марина Дремова

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