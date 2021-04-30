В Тюмени спасли енота, из которого хозяева хотели сделать чучело

В Тюменской области семья спасла енота, из которого хозяева хотели сделать чучело. Супруги преодолели 250 км чтобы забрать животное, которое находилось в Тобольском районе.

Как сообщает «Сургутинформ», супруги Маковенко увидели объявление о продаже животного таксидермистам. На спасение отправились моментально. Ехать пришлось за 250 км – в Тобольский район.

«Человек сказал, что нашел его три недели назад, гуляя с собаками в лесу. Собаки его маленько потрепали. У енота, скорее всего, будет ампутация хвостика», – рассказал основатель группы помощи животным «Солнышко» Людмила Маковенко.

Первые дни в новой семье енот просто лежал и ничего не ел, несмотря на сильнейшее истощение. Сейчас животное набирает вес. Особенно по вкусу еноту, которого назвали Феня, приходятся консервы для собак.

Еноты – большие гурманы. Они любят мясо, рыбу, овощи и фрукты. Вот только Фене их пока нельзя. Потому что по какой-то причине у него оказались сломаны все зубы. Теперь енот вынужден питаться только едой в виде пюре.

В семье помимо енота живут 19 собак и 7 кошек. К ним Фене тоже нужно будет привыкнуть. Появлению нового питомца особенно была рада дочка супругов.

«Это были самые яркие впечатления в моей жизни. Енота я видела первый раз в жизни. Когда мои друзья узнали, что у меня есть енот, они все хотят с ним познакомиться», – поделилась Анна Маковенко.

Когда Феня освоится на новом месте и пройдёт лечение, ему построят просторный вольер.

Тюмень, Елена Васильева

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