Тюменцы с сегодняшнего дня остаются без тепла

В квартирах тюменцев сегодня отключают теплоснабжение. Отключение тепла пройдёт поэтапно, согласно утверждённому графику. «Определить датой окончания отопительного периода 2020 – 2021 годов на территории муниципального образования городской округ Тюмень 30.04.2021», – сообщает мэрия.

Многие тюменцы в мае жаловались на жару в квартирах. Но решение об отключении принимается на основе температурного анализа, если в течение пяти дней среднесуточная температура держится на отметке +8 и выше. Сразу после отключения, коммунальщики города приступают к ремонтным и профилактическим работам. График отключения горячей воды опубликован на портале городской ресурсоснабжающей организации.

«Теплоснабжающие организации уже проводят необходимые подготовительные мероприятия по организации ремонтно-профилактических работ. Планы по ремонтам согласованы и утверждены. Непосредственно к работам планируется приступить сразу после окончания отопительного периода 2020-2021 годов», – уточняют в городской администрации.

С 1 мая в Тюмени ожидается повышение температуры, к 5.05 синоптики обещают до +20 градусов тепла.

Тюмень, Марина Дремова

Тюмень. Другие новости 30.04.21

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