Тюменские парки и скверы обезопасят от клещей к первомаю

Тюменские власти спешат обработать парки, скверы и места отдыха к майским праздникам. Обрабатывают также придомовые территории, рекреационные зоны и кладбища.

«Наша задача к первомайским праздникам максимально обработать всю территорию Тюмени, – отметил директор департамента городского хозяйства Семён Тегенцев. – На сегодняшний день осуществляется обработка рекреационной зоны городских лесов, а именно зон отдыха. Их более 15 единиц, и они в приоритете, поэтому уже 1 мая жители города могут спокойно на них отдыхать».

В самых популярных местах отдыха горожан – в Центральном округе города – должны обработать 209 с лишним гектаров озелененных территорий. Максимальный срок завершения работ – 5 мая. В городской администрации подчёркивают, что обработка территорий осуществляется в ночные часы – с 22.00 до 5.00.

В Управлении Роспотребнадзора по Тюменской области напоминают, что по всем вопросам по профилактике клещевых инфекций горожане могут обращаться на «горячую» линию ведомства: 8-904-492-92-30.

Тюмень, Марина Дремова

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