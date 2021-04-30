Борт Тюмень-Сочи экстренно сел в Самаре

Борт, вылетевший сегодня, 30 апреля, из аэропорта Рощино экстренно приземлился в аэропорту Курумоч в Самаре. Об этом рассказал один из пассажиров рейса ЕО 561. Командир корабля принял решение об экстренной посадке после сообщения о плохом самочувствии одного из пассажиров, сообщают СМИ.

«Самолет совершал экстренную посадку в 07:00 по самарскому времени. В 08:00 воздушное судно покинуло аэропорт и отправилось в пункт назначения», – прокомментировали в аэропорту Курумоч.

Также известно, что медики, которых вызвали к пассажиру, приняли решение о госпитализации пассажира – 16-летнего подростка. Рейс отправили в Сочи достаточно быстро, так как пассажиров из самолёта не выводили.

Тюмень, Марина Дремова

Тюмень. Другие новости 30.04.21

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