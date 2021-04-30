В Тюмень приехал замминистра обороны. При чём тут предвыборная компания?

Сегодня, 30 апреля, в Тюмень с рабочим визитом прибыл заместитель министра обороны Российской Федерации, начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Андрей Картаполов. Согласно официальной повестке, он принимает участие в возложении цветов к монументу воинам-сибирякам, павшим на полях сражений Великой Отечественной войны, в военно-патриотическом форуме УФО «Подвиг поколений». Последний должен собрать порядка 4000 участников. В планах также посещение Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала А.И. Прошлякова и региональный центр допризывной подготовки «Аванпост».

Как сообщает региональный оперштаб, генерал Картаполов встретился с губернатором Тюменской области Александром Моором, они обсудили вопросы патриотического воспитания молодежи и создания в регионе учебно-методического центра «Авангард».

Телеграмм-каналы, между тем, пишут ещё об одной якобы цели визита замминистра: начало предвыборной кампании.

Заместитель министра Сергея Шойгу, якобы, собрался в Госдуму и уже подал заявку на участие в праймериз «Единой России». В случае избрания в Госдуму, он может стать главой комитета по обороне. «Важно, чтобы к партии «Единая Россия» в нашей стране относились так же, как к Вооруженным силам. А Вооруженным силам доверяют 90% граждан нашей Родины. И главное, чтобы все граждане любили нашу страну так, как это делаем мы, военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации», – цитирует Картаполова РБК

Тюмень, Марина Дремова

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