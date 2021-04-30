В Тюмени число жертв коронавируса достигло 471

В Тюменской области за последние сутки от COVID-19 скончались ещё четыре человека, сообщает федеральный портал стопкоронавирус.рф. Таким образом, за весь период пандемии количество жертв достигло 471 человека.

Новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки выявлено 49. У 14,3 % россиян инфекционное заболевание протекает бессимптомно.

Как сообщает региональный оперштаб, с 1 по 10 мая в Тюмени будут работать мобильные пункты вакцинации против коронавируса на территории четырех торговых центров Тюмени.

Вакцинация проводится бесплатно и без предварительной записи.

При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС (при наличии).

График работы пунктов вакцинации:

1. ТРЦ «Гудвин» с 1 по 10 мая с 15:00 до 20:00.

2. ТЦ «Вояж» с 1 по 3 мая с 13:00 до 17:00.

3. ТРЦ «Сити-молл» 1 и 2 мая с 10:00 до 16:00.

4. ТРЦ «Премьер» 1 мая с 10:00 до 16:00.

Тюмень, Марина Дремова

Тюмень. Другие новости 30.04.21

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