В Тюмени число жертв коронавируса достигло 471

В Тюменской области за последние сутки от COVID-19 скончались ещё четыре человека, сообщает федеральный портал стопкоронавирус.рф. Таким образом, за весь период пандемии количество жертв достигло 471 человека.
Новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки выявлено 49. У 14,3 % россиян инфекционное заболевание протекает бессимптомно.
Как сообщает региональный оперштаб, с 1 по 10 мая в Тюмени будут работать мобильные пункты вакцинации против коронавируса на территории четырех торговых центров Тюмени.
Вакцинация проводится бесплатно и без предварительной записи.
При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС (при наличии).
График работы пунктов вакцинации:
1. ТРЦ «Гудвин» с 1 по 10 мая с 15:00 до 20:00.
2. ТЦ «Вояж» с 1 по 3 мая с 13:00 до 17:00.
3. ТРЦ «Сити-молл» 1 и 2 мая с 10:00 до 16:00.
4. ТРЦ «Премьер» 1 мая с 10:00 до 16:00.
Тюмень, Марина Дремова
Тюмень. Другие новости 30.04.21
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